¤³¤³ºÇ¶á¤ÎµÞ·ã¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÌÜ¸º¤ê¤ò´í×ü¤¹¤ëÃæ¹âÇ¯ÁØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¤È¤­¤«¤é¤¢¤ì¤³¤ì¤È¥¬¥Þ¥ó¤·¡¢É¬»à¤ÇÀáÌó¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Ï·¸å»ñ¶â¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¥´¥Ã¥½¥ê¸º³Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èá»´¤ÊÏ·¸å¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄÍºê¸øµÁ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹À¸¤­¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Íè¤Æ¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤¬Äì¤òÆÍ¤¤¤¿¤é¡ÄÏ·¸å»ñ¶â¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î¥ê