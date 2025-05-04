¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡ÖAR¥°¥é¥¹¡×¡£¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£AR¤Ï¡ÖAugmented Reality¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢AR¥°¥é¥¹¤ò»È¤¦¤È¸½¼Â¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤òÅê±Æ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È