ºòº£¤ÎÊª²Á¹âÆ­¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯ÅÞ¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢º£²ÆÍ½Äê¤µ¤ì¤ë»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤Ë1Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Ç¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë°Æ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â»þ¸ÂÅª¤Ê¸ºÀÇÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÆ¬¤òÊú¤¨¤ÆÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦½÷»Ò¹â¹»À¸ ¡ÈÍ¥¤·¤¤¸ºÀÇ¡É¤ÎÍî¤È¤··ê  ²È·×¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ³èÆ°¤òÂ¥¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ°Æ¡×¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Ë²¸