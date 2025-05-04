Photo: SUMA-KIYO ½Õ¡£ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ì¤Ð¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï1¤Ä¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼Ö¤ò¤â¡Á¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¡£¥³¥¹¥Ñ¿À¤Ê¼ÖºÜ½¼ÅÅ´ï Photo: SUMA-KIYO Ž¢UGREEN MagFlow Qi2 MagSafe¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¼Ö½¼ÅÅ´ïŽ£¤Ï¡¢15W¤Î¹â½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ï