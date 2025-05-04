°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½»Âð¡Êº¸¡Ë¡á3Æü¡¢Àîºê»ÔÀîºê¶èÀîºê»ÔÀîºê¶è¤Ç²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸µ¸òºÝÁê¼êÇò°æ½¨À¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¡á»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡á¤¬¼«Âð¤È¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç°äÂÎ¤òÇ³¤ä¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬4Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÍÆµ¿¼ÔÂð¤Ë¾ÆÂ»¤Î·ÁÀ×¤¬¤Ê¤¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï°äÂÎ¤¬ÊÌ¤Î¾ì½ê¤«¤é¼«Âð¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©·Ù¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç4·î30ÆüÌë¤ËÇò°æ