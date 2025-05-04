¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï3Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢½é²ó¤Ë¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¤Ï¹ÈÎÓÁª¼ê¤Î2¹æ¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£½ªÈ×2¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç5ÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÁ¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç2¾¡ÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤â3Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡£ÇÔ¤ì¤¿³ÚÅ·¤ÏÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¿¶¤ë¤ï¤º¡¢4Ï¢ÇÔ¤Ç¤¹¡£5Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀ¾Éð¤Ï¡¢4²ó¤Ë¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤Î2¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤äÀ¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆÀÅÀ¤ò