¡Ö¹­Åç£²¡Ý£°ÃæÆü¡×¡Ê£³Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë»×¤¤ÀÚ¤ê±¦·ý¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¹­Åç¡¦ÃæÂ¼¾©À®³°Ìî¼ê¤Ë¤Ï°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ËÍ¤¬µ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¤â¡Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£º£µ¨½éÂÇÅÀ¤¬Åê¼êÀï¤Ç¤Îµ®½Å¤ÊÀèÀ©Å¬»þÂÇ¡££±ÈÖÂÇ¼Ô¤¬»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Ä¤Ê¤¤¤Ç²ó¤Ã¤ÆÍè¤¿¹¥µ¡¤ÇÇ³¤¨¤¿¡££°¡Ý£°¤Î»°²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦Æ²ÎÓ¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç½Ð