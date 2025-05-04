±Ñ2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎÂç¶¶Í´µª¤Ï¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Çº£µ¨10ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡Ê¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï9ÅÀÌÜ¡Ë¡£¸åÈ¾5Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº¸Â­¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢1-1¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤Ç½ªÎ»¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢3°Ì¡Á6°Ì¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤á¤º¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿