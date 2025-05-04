·úÃÛÈñ¤Î¹âÆ­¤È¶âÍø¾å¾º¤¬¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¡µë¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À¡£½»Âð¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³²¼ÏÂÇ·¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÔ¿´¤Î¹â³ÛÊª·ï¤òÇã¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¹Ù³°¤Î¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÊª·ï¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤³¤ì¤«¤éÆó½Å¶ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿CHUNYIP WONG¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿CHUNYIP WONG¢£·úÃÛÈñ¤Î¾å¾º·¹¸þ¤ÏºÆ¤ÓÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·ÃÛ½»Âð¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¼èÆÀÈñ¡¢·úÃÛÈñ¡¢¤½¤·¤ÆÊ¬