¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡¢²È·×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤Ï·¸åÀ¸³è¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ï¸«¤¿¡ªÏ·¸åÇËÃ¾¡¦Ï·¸åÉÏË³¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§Q¡§ÄêÇ¯¸å¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢²Ë¤Ê»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±