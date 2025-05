他の植物に寄生して水分や栄養分を横取りしてしまう「寄生植物」の問題は、主に農家にとって避けられない問題であり、食糧難に苦しむ国々では国民の命に直結します。そんな寄生植物に「自殺」を促し、枯らす方法が研究されています。Evolution of interorganismal strigolactone biosynthesis in seed plants | Sciencehttps://www.science.org/doi/10.1126/science.adp0779Triggering parasitic plant ‘suicide’ to help farmer