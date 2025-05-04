¢¡ WBC´Ú¹ñÂåÉ½ÆâÌî¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö3Æü¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬±¦Â­¼ó¤Î±ê¾É¤Ë¤è¤ê15Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤«¤é¿·²ÃÆþ¤Î¶â·ÅÀ®¡Ê¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡ËÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬MLB¤Ø½é¾º³Ê¤¹¤ë¡£¶â·ÅÀ®¤Ï2017Ç¯¤Ë¥­¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤ÇKBO¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨.326¡¢11ËÜÎÝÂÇ¡¢75ÂÇÅÀ