¹ñÎ©¤ÇÀ¶¿å¤ÈÂÐÀï¤·3-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï5·î3Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè14Àá¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤ÇÌ¾¸Å²°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÀª¤¤¤¬Íî¤Á¤ë¸åÈ¾¤Ë²ÃÀª¤Ç¤­¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¡Ê0-1¡Ë¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¡Ê1-2¡Ë¤ÈÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¾õ¶·¤ÇÀ¶¿å¤È¤Î¹ñÎ©·èÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£½øÈ×¤³¤½À¶¿å¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤ËÌ¾¸Å²°¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤ÈÁ°È¾36Ê¬¡¢MFÆâ