¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥§¥¶¡¼µé10²óÀïÃæÌî´´»Î(Äë·ý)¡ã10²óÀï¡ä¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹(¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³)¡Ê2025Ç¯5·î4ÆüÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹T¡Ý¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÃæÌî´´»Î¡Ê29¡áÄë·ý¡Ë¤¬3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎMGM¥°¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß¡¢125¡¦9¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó57¡¦10¥­¥í¡Ë¥­¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦