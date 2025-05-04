»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇºîÉÊ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÃèÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Î½á²Ö¡£2023Ç¯¤ÎÂàÃÄ¸å½é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½Õ¡¢Ì¾ºî¡ØÆóÅÔÊª¸ì¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÄ©¤à¡£°æ¾åË§Íº¡¢±º°æ·ò¼£¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤È¤Î¶¦±é¤ò¹µ¤¨¤ëÈà½÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÂàÃÄ¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÉñÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤³¤Î2Ç¯¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª½á²Ö¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¥ë¡¼¥·¡¼¤Î¿Ä¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤òËº¤ì¤º¤Ë±é¤¸