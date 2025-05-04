°ËÆ£±à¤¬¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¡È¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡É¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë³«È¯¤·¤Æ3·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã PURE GREEN¡×¤È¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃãLEMON GREEN¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ2ÉÊ¤¬ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¼ãÇ¯ÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£2ÉÊ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4·î9Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°ÂÅÄÅ¯Ìé¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉôÎÐÃã¥Ö¥é¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡ÖÈ¯Çä¤«¤éÌó3½µ´Ö¤À¤¬¡¢¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã PURE GREEN¡Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤È