¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 60 pro¡×¤¬ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤Ø¡ª¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖHDR10¡×¡ÊITU-R BT.2100¡Ë¤Î¸µ¥Ç¡¼¥¿¤ËÆ°Åª¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¤òÉÕ²Ã¤·¤¿±ÇÁüµ»½Ñ¡ÖHDR10+¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëHDR10+ Technologies¤Ï27Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Motorola Mobility¡Ê°Ê²¼¡¢Motorola¡Ë¤ÎºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡Ömotorola edge 60 pro¡Ê·¿ÈÖ¡§XT2507-*¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2025Ç¯4·î27Æü¡Ê¿å¡ËÉÕ¤±¤ÇÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò