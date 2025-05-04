¿Í¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë²áµî¤Î·Ð¸³¤ä¼þ°Ï¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢Êª»ö¤ò¡ÖÀèÆþ´Ñ¡×¤ÇÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¿¿¼Â¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤Î¡ÖÀèÆþ´Ñ¡×¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤ËÊª»ö¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¤Î·æºî¤òÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¼ý½¸¡¦²òÀâ¤·¡¢20ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê½ñ ¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù ¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÀèÆþ´Ñ¡×¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç²ò¤±¤ëÌäÂê¤òÈ´¿è¤·¤Æ½ÐÂê¤·¤Þ¤¹