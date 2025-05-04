¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¯¤ê(@Crystallineazu1)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÏµÁ¼Â²È¤È»Ò°é¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸ß¤¤¤ËÇ§¤á¹ç¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò°é¤Æ¤ò°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢¿Æ¼«¿È¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ µÁ¼Â²È¤Î