¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£³Æü¡¢ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡á¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£º£µ¨ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥¿¡¼£±£°Ï¢Àï¤Î£²ÀïÌÜ¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÀè·î£²£¶Æü¡ÊÆ±£²£·Æü¡Ë°ÊÍè¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢£³£µµå¤òÅê¤²¤¿¡£ºÇ¹âµåÂ®¤Ï£¹£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£±¡¦£³¥­¥í¡Ë¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤âÅê¤²¤¿¡£