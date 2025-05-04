¹ñ¶­¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÎ¾¹ñ¤ÎÊ¼»Î¡á2025Ç¯3·î¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥¢¥¿¥ê¡Ê¶¦Æ±3ÅÙ¤ÎÀï²Ð¤ò¸ò¤¨¤Æ¤­¤¿¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¡£ÎÎÅÚÌäÂê¤ò½ä¤êº£¤Ê¤ªÂÐÎ©¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¹ñ¶­±è¤¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏËèÆü¡¢Î¾¹ñ¤Î¹ñ´ú¤ò¹ß¤í¤¹¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤ËÁÐÊý¤ÎÊ¼»Î¤¬·ÉÎé¤·ÎÏ¶¯¤¯°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡£²Ð¼ï¤òÊú¤¨¤ëÎ¾¹ñ¤Ë°ì½Ö¤Î¡Ö·É°Õ¡×¤¬¸òºø¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼»Ù¶É¡á´ä¶¶ÂóÏº¡Ë¥¤¥ó¥ÉËÌÉô¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Ö½£¥¢¥¿¥ê¤È¥Ñ¥­¥¹¥¿