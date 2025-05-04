¥³¥á¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤¬16½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Êª²Á¹â¤¬¹ñÌ±À¸³è¤Î½Å¤¤ÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÍ¿ÌîÅÞ¤¬¡È¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÎÂç¹ç¾§¡É³ÆÅÞ¤ÎÁÊ¤¨¾ÜºÙ¤Ï¡©¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢²Æ¤Ë»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ò¹µ¤¨¤ëÍ¿ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡×¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤ëÆ°¤­¤â½Ð»Ï¤á¡¢Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤à¹ñÌ±¤«¤é¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ô¡¹¤Î²ÝÂê¤¬µÄÏÀ¤ò¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¿ÌîÅÞ¤¬¡È¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÎÂç¹ç¾§¡É¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ