¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç¤ä¤ó¤Ê¤­¤ã¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡£¤½¤ó¤ÊÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢22ºÐ¤Î»³²¼Ã£Ïº¤¬ºî¤Ã¤¿¡ØSONGS¡Ù¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾È×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥¯Á´À¹¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢R&B¤ä¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤¿°ÛÃ¼¤ÎÂ¸ºß¡£¼çÎ®¤È¤Ï°ã¤¦¾ì½ê¤Ç¡¢²¿¤ò´¶¤¸¡¢¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»³²¼Ã£Ïº¤¬¸ì¤ë¡¢¡È¤¢¤Îº¢¡É¤È¡Èº£¡É¡£µ®½Å¤Ê¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæÊÔ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»³²¼Ã£