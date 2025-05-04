J1¥ê¡¼¥°Âè14Àá À¶¿å 0¡Ê0-1¡Ë3 Ì¾¸Å²°14:03¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÆþ¾ì¼Ô¿ô 52,847¿Í»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é3Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀ¶¿å¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¤ÏÏ¢ÇÔÃæ¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Îº¹¤¬ºÓÇÛ¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤À¡£À¶¿å¤ÏÀª¤¤¤òÇã¤Ã¤ÆÁª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï1¿Í¤À¤±¡£°ìÊý¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÏÂçÃÀ¤Ë5¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡£À¶¿å¤Ï½øÈ×¤³¤½¹¶¤á¹þ¤à¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌ¾¸Å²°¤¬»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀ¶¿å¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Ì£ÊýÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦±¿¤â°ú¤­Æþ¤ì¤ÆÁ°È¾¥ê¡¼¥É¤ò