¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¥°Õ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¥É¥­¥É¥­¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÍ§Ã£°Ê¾åÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¶¯¤¯Í§Ã£¤ò¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¶¯¤¯Í§Ã£¤ò¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÍ§Ã£°Ê¾åÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤ÎÈà¤È¿åÂ²´Û¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶öÁ³Í§Ã£¥«¥Ã¥×¥ë¤ÈÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤«¤é¡Ø¡û