¡ÚAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Û¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸ 2¡Ý0 Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î4Æü¡¿¥­¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û80²¯±ßFW¤¬¡Ö¶ÃØ³¥«¡¼¥ÖÃÆ¡×¤òÆÍ¤­»É¤·¤¿½Ö´Ö¶ÃØ³¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤À¤Ã¤¿¡£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î·è¾¡¤Ç¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤ÎFW¥¬¥ì¡¼¥Î¤¬Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡£SNS¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö5·î4Æü¤ÎACLE·è¾¡¤Ç¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢