陶芸アーティストユニット「センセラミックワークス(SEN CERAMIC WORKS)」が、個展「live and let live / 共存」 を、メゾン ミハラヤスヒロ福岡直営店舗「メゾンエムワイラボ(Maison (MY) Labo.)」に併設されるギャラリースペース「無責任画廊」で開催する。会期は5月10日から5月18日まで。 【画像をもっと見る】 センセラミックワークスは、柴田宗山、柴田泉の夫妻による陶芸アーティス