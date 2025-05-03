Æ«·Ý¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥»¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÊSEN CERAMIC WORKS¡Ë¡×¤¬¡¢¸ÄÅ¸¡Ölive and let live / ¶¦Â¸¡× ¤ò¡¢¥á¥¾¥ó ¥ß¥Ï¥é¥ä¥¹¥Ò¥íÊ¡²¬Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¡Ö¥á¥½゙¥ó¥¨¥à¥ï¥¤¥é¥Û゙¡ÊMaison (MY) Labo.¡Ë¡×¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤ë¥­゙¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥Ø゚¡¼¥¹¡ÖÌµÀÕÇ¤²èÏ­¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£²ñ´ü¤Ï5·î10Æü¤«¤é5·î18Æü¤Þ¤Ç¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û ¥»¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢¼ÆÅÄ½¡»³¡¢¼ÆÅÄÀô¤ÎÉ×ºÊ¤Ë¤è¤ëÆ«·Ý¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹