Àï¸å¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿»°ÅçÍ³µªÉ×¡Ê1925¡Á1970¡Ë¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ»Ô¥öÃ«ÃóÆÖÃÏ¤Ç¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òÂ¥¤¹±éÀâ¤ò¤·¤¿¸å¤Ë³äÊ¢¼«»¦¤·¤¿¡£»°Åç¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÆÁ²¬¹§É×»á¤¬ÄÖ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë¢¡ ¢¡ ¢¡¤¢¤Î¡Ö»°Åç»ö·ï¡×¤Ç¡¢¤â¤·¼«±ÒÂâ¤«·Ù»¡¤¬½Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆË¡¤Î¼¹¹Ô´±¤ò½±¤¦¼Ô¤Ï¡¢¼Í»¦¤µ¤ì¤Æ¤âÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ì¤¬À¤³¦¤Î¾ï¼±¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤êÆüËÜ¤Ï¡¢¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿·Ù»¡´±¤¬È¯