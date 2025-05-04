¸µÊüÁ÷ºî²È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê53¡Ë¤¬3Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âì¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÀ¾É½Åç¥²¡¼¥¿¤ÎÂì53ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÂì¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö53ºÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÂì¤Ë¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÂì¤Ë¶á¤Å¤¯Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Âì¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡Ö¥¦¥Û¥Û¥Û¥Û¡Ä¡×¤Ê¤É¶«¤Ó¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡¢¤¤¤¤Âì¤Ç¡¼¤¹¡£¤µ¤¤¤³¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤ÏÌþ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸À¤¦¤Ê¤é½¼ÅÅ