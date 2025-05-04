Âç´Ø¤¬6²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æº£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£½øÈ×¤ÏÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢»°²ó¤Ï°ÂÂÇ¤ÈÏ¢Â³»Íµå¤Ç2»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢À¾Àî¤ò147¥­¥í¤ÎÆâ³ÑÄ¾µå¤Ç»°¼ÙÈô¡£3¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÄ¾µå¤ò8µåÂ³¤±¤ÆµçÃÏ¤òÃ¦¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¶ì¤·¤¯¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÊÊá¼ê¤Î¡ËÎæ°æ¤µ¤ó¤ò¿®¤¸¤ÆÅê¤²ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£Ì£Êý¤ËÏ¢Â³¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤¿¸Þ²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤â¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£