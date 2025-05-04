Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¹çÀîÄ®¤Î²Ö±à¡Ö¤¯¤ë¤á¥Ö¡¼¥²¥ó¤Î¿¹¡×¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢Çò¤Ê¤ÉÁ¯¤ä¤«¤Ê²Ö¡¹¤¬Íè±à¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Æ±±à¤Ë¤Ï¡¢Ìó2600Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ËÇ®ÂÓ²ÖÌÚ¤Î¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢20¼ïÌó200ËÜ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¾¶È°÷¤¬ÑòÄê¡Ê¤»¤ó¤Æ¤¤¡Ë¤ä¿å¤ä¤ê¤òÂ³¤±¡¢ÄÌÏ©¤ÎÎ¾Ã¼¤Î²Ö¤¬Ãæ±û¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥¢¡¼¥Á¡×¤òÀ®¤¹¤Û¤ÉÀ®Ä¹¤·¤¿¡£±à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤æ¤á¥Ñ¡¼¥¯ÎáÏÂ¡×¤Î