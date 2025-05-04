º£Æü5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤Ï¡¢»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤¬ÅÐ¾ì¡ª76ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ê¤ªµ±¤­¤Ä¤Å¤±¤ëÌ¾Í¥¤¬¡¢¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¤Û¤«¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Ç²á¤´¤·¤¿Î¾¿Æ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Êì¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¢¡»ÔÂ¼¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î·Á¡ÉÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»ÔÂ¼¤ÎÉáÃÊ¤ÎÉ½¾ð¤ä»äÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç»ÔÂ¼¤ÎÂ©»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëSixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤Ï