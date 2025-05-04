¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤â·ù¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¿¿°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¡¢°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¤â·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï»È¤¦¸ÀÍÕ¼¡Âè¡£¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤ó¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¡ÖÂç¿Í¤Î¸À¤¤´¹¤¨ÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ê¥¯¥¤¥ºÀ©ºî¡¿ÀÐ¸¶ÁÔ°ìÏº¡Ë¥¯¥¤¥º¿·¤·¤¤¥¬¥ÁÃæ²Ú¤ÎÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¡£ÎÙ¤ê¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤Î¹âÎðÉ×ÉØ¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î!?¡×¤È¥­¥ìµ¤Ì£¤Ë²¿ÅÙ¤âÅ¹°÷¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Å¹°÷¤âÆüËÜ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤¦