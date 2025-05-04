°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Ç¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬3Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­¤·¤¿¡£¡ÖÀè½µPE(»ýÂ³¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥¸¥ã¡¼)¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¾É¾õÉ¾²Á¼ÜÅÙ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£(¤È¤Ã¤Æ¤âÊ¿¤¿¤¯¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¿ôÃÍ²½¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£Î×¾²¿´Íý»Î¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿)¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¹¤ë¤È