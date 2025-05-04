¡Ú¥ª¥Þ¥Ï¶¦Æ±¡ÛÊÆÃøÌ¾Åê»ñ²È¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤Ï3Æü¡¢¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤ëÊÆÍ­ÎÏÅê»ñ²ñ¼Ò¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤òÇ¯Ëö¤ËÂà¤¯¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸å·Ñ¤Ï¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¢¥Ù¥ëÉû²ñÄ¹¤òÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤è¤¦¼èÄùÌò²ñ¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ë¡£