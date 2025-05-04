ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê38¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¹¹¿·¡£¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖZIP¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ50Ê¬¡Ë¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©Àï¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö#Îµ¿ÀÂçÄß¶¶#ZIP¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÀÅ»ß²èÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£¿å¥È¥¢¥Ê¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¹â¤µ100¥á¡¼¥È¥ë¡¢´ØÅì¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢°ñ¾ë¸©¡¦Îµ¿ÀÂçÄß¶¶¤«¤é¤Î¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã