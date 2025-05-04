[5.3 ACLE·è¾¡ ¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸ 2-0 ÀîºêF ¥¸¥Ã¥À]¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤ÏÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄºÅÀ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎMFÏÆºäÂÙÅÍ¼ç¾­¤Ï½à¡¹·è¾¡¥¢¥ë¥µ¥Ã¥ÉÀï¤Î±äÄ¹Àï¤Ë·àÅª¤Ê·è¾¡ÃÆ¤òÄÀ¤á¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È4¤ËÆ³¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô¡£¤½¤ì¤Ç¤â0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿·è¾¡Àï¸å¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬Ã£À®¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È4¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢·è¾¡¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ¤Îý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÂç²ñÊý¼°¤Ë