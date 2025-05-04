´ØÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë»¨»ï¡ØMeets Regional¡Ù¤Î¾¾ÈøÊÔ½¸Ä¹¤ÈÅì¥«¥ìÊÔ½¸Ä¹¡¦Æü»ç´î¤Î¥Ï¥·¥´¼ò¤Î¸åÊÔ¤Ï¡¢¾¾ÈøÊÔ½¸Ä¹¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÎ©¤Á°û¤ßÅ¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂçºå¤Î¼ò¾ì¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¿¼¤¤¾¾ÈøÊÔ½¸Ä¹¡£ÆñÇÈ¤ÇºÇ½Ü¤ÎÎ©¤Á°û¤ßÅ¹¤Ï¡¢Å¹¼ç¤âÎÁÍý¤âÊ·°Ïµ¤¤âÀéº¹ËüÊÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¼ò¾ì¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø»þ¤«¤éÂçºå¤Ç²á¤´¤¹¡£µþºå¿À¥¨¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢¡ØLmagazine¡Ù