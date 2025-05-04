ÇÐÍ¥º´Æ£¹À»Ô¡Ê64¡Ë¤¬4·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÁí¹ç¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£ËÜÌ¾º´Æ£À¯Íº¤³¤ÈÉã»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£VTR¤Ï¹À»Ô¤ÎºÊ¡¢°¡Ìð»Ò¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£°¡Ìð»Ò¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¤Î»°Ô¢¤µ¤ó¤«¤é¡Ö»ä¤Ïº´Æ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£ËÜÅö¤Ïº´Æ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»°Ô¢¤µ¤ó¤ÎÊì¡¢¾®Àô¤Ï¤ó¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤Ï°ËÆ¦È¾Åç¤ÎµùÂ¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®Àô²È¤ÏÍò¤Ç¼ýÆþ¸»¤ÎÁ¥¤ò¼º¤¤¡¢°ì²ÈÎ¥»¶¡£¤Ï¤ó¤µ¤ó¤Ï¹­Åç¸©¸â»Ô¤ËÊô