1ÈÖ¿Íµ¤¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤Ï¹¥°Ì¤Ç±¿¤Ó¡¢Ä¾ÀþÈ¾¤Ð¤Ç¾¡¤ÁÇÏ¤ÈÇÏÂÎ¤òÊ»¤»¤ë·Á¡£1ÇÏ¿ÈÈ¾º¹µÚ¤Ð¤º2Ãå¤À¤Ã¤¿¡£ÀîÅÄ¤Ï¡ÖÂÎ¤â¿´¤â¶ñ¹çÎÉ¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÃÓ¹¾»Õ¤Ï¡Ö1400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤â¤è¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î¤¨¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê9·î28Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¤É¤³¤«¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£