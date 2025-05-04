¡þÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÅý°ì²¦¼Ô°æ¾å¾°Ìï¡Ô12²óÀï¡ÕWBA1°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡Ê2025Ç¯5·î4ÆüÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹T¡½¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë°æ¾å¾°Ìï¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£²ñ¸«¸å¡¢Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥ë¡¼¥Ù¥ó¡¦¥ª¥ê¥Ð¥ì¥¹»á¡¢¸µ3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ð¥ì¥é»á¤é¤Èµ­Ç°»£±Æ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¤ÎÉã¤Ç¸µIBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼