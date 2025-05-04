µî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎFWÁ°ÅÄÂçÁ³¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï47»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ33¥´¡¼¥ë¡¦11¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTBR FOOTBALL¡Ù¤Ï£µ·î£±Æü¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎFW¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤¬¤¿¤¤¡£¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥Õ¥ë¥¢¥à¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿