¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¡Ö¥³¥¯ー¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢½÷À­¤é¤·¤µ¤ÈÄø¤è¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥Ã¥×¤Þ¤ï¤ê¤äµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤â¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¤Ç¤­¡¢40¡¦50Âå¤Î½Õ¥³ー¥Ç¤Ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤½¤¦¡£¤­¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï