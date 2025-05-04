¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá¡Û(¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë 1-2(Á°È¾1-0)¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¢]¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹(34Ê¬)[¥Ü]¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó(67Ê¬)¡¢¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó(75Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Ü]¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó(58Ê¬)¡¢¥À¥ó¥´¡¦¥ï¥Ã¥¿¥é(64Ê¬)´Ñ½°:60,110¿Í¨¦¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Î2È¯¤ËÄÀ¤ó¤À¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡ÄCL¥Ñ¥êSGÀï¤ØÀª¤¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤º