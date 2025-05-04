¤½¤ê¤ã¤Ê¤¤¤è¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£2025Ç¯£µ·î£³Æü¡¢±ºÏÂ¤¬Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë£²-£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê90¡Ü£²Ê¬¡Ë¤Ë¸¶¸ý¸µµ¤¤¬¼«¿Ø¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ÇÁê¼ê¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤«¤é¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¾¯¤·²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ê¤¬¤é¤â£²-£°¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢µ­¼ÔÀÊ¤«¤é¸«¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤¿¡£