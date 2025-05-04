EXILE TETSUYA¡Ê44¡Ë¤¬3Æü¡¢Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤Ç¡ÖKIDS B HAPPY presents¡ÈEXILE B HAPPY SHOW 2025¡É¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥Í¡¼¥à¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£3·î¤Ë¥¢¥­¥ì¥¹ç§¡Ê¤±¤ó¡ËÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¡£4·î¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹°Ê³°¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤¬½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡Ö¸«¤Æ¸«¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó°Â