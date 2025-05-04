¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá¡Û(¥­¥ó¥° ¥Ñ¥ï¡¼ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥ì¥¹¥¿¡¼ 2-0(Á°È¾2-0)¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥ì]¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼(17Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡¦¥¢¥¤¥§¥¦(44Ê¬)<·Ù¹ð>[¥ì]¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¥Ã¥×(68Ê¬)[¥µ]¥«¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¹¥ì¥Þ¥Ê(52Ê¬)¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¦¥´¥Á¥å¥¯(66Ê¬)¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ï¡¼¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ù¥ê¥¹(75Ê¬)´Ñ½°:31,240¿Í¨§¿û¸¶Í³Àª¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¡Ä¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤Î°ìÀï¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ë·³ÇÛ¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄÈ¯É½¤ÎFW