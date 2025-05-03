»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ÈÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö±¿Å¾¤ÎÃËÀ­»àË´»°½Å¡¦Îë¼¯»Ô¤Î¹ñÆ»23¹æ »ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎë¼¯»Ô°ðÀ¸Ä®¤Î¹ñÆ»23¹æ¤Ç¡¢3Æü¸á¸å4»þÈ¾º¢¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Îë¼¯»ÔÆî¶Ì³ÀÄ®¤Î°û¿©¶ÈÇòÀÐÍ§Ç·¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬¡¢Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤ÆÉÂ±¡