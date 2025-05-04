¥¢¥¸¥¢½éÀ©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤¬¤«¤«¤ëÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï3Æü¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È·è¾¡Àï¤Ç¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¸áÁ°1»þ30Ê¬(¸½ÃÏ»þ´Ö3Æü¸á¸å7»þ30Ê¬)¤Î¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢½à·è¾¡¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ëÀï(¡û3-2)¤«¤é5¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£¿·¤¿¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤ÏDFº´¡¹ÌÚ°°¡¢MFÏÆºäÂÙÅÍ¡¢MF²Ï¸¶ÁÏ¡¢MF²ÈÄ¹¾¼Çî¡¢FW¥¨¥ê¥½¥ó¤Î5Áª¼ê¡£Ãæ2Æü¤ÎÏ¢Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢½à¡¹·è¾¡¥¢¥ë¥µ¥Ã¥É