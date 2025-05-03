J¥ê¡¼¥°¤Ï3Æü¡¢5·î3Æü³«ºÅ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¹ç·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤ÇºÇÂ¿µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£J¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë42Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢3Æü¤Ë¤ÏJ1¤Ç8»î¹ç¡¢J2¤ÈJ3¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì10»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£¹ç·×28»î¹ç¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î28»î¹ç¤Î¹ç·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï42Ëü416¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Î2024Ç¯5·î3Æü¤Ëµ­Ï¿¤·¤¿38Ëü1296¿Í¤òÌó4Ëü¿Í¤â¾å²ó¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ¿µ­Ï¿¤ò¹¹¿·